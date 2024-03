BYD Aktie News: BYD am Nachmittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von BYD hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 26,62 USD bewegte sich die BYD-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 26,62 USD bewegte sich die BYD-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die BYD-Aktie legte bis auf 27,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,50 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 23.314 Stück.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Bei 21,80 USD fiel das Papier am 01.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,26 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,69 CNY belaufen.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,58 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,97 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 162.150,70 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BYD am 26.03.2024 präsentieren. Am 26.03.2025 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 10,49 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

