BYD Aktie News: BYD am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,2 Prozent auf 29,63 EUR ab.

Um 12:03 Uhr ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 29,63 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BYD-Aktie bis auf 29,31 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,35 EUR. Bisher wurden via Tradegate 141.176 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,19 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 20,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 30,43 Prozent Luft nach unten.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 120.173,61 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY in den Büchern standen.

BYD wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,09 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

