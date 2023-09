Notierung im Blick

BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Vormittag freundlich

13.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 32,80 USD.

Um 23:20 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 32,80 USD nach oben. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,80 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,05 USD. Bisher wurden heute 38.150 BYD-Aktien gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,27 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 9,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,29 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,42 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 120.173,61 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 66.825,19 CNY umsetzen können. Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 9,09 CNY im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BYD-Aktie Auf diese chinesischen Aktien sollten Anleger am US-Markt achten Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison NYSE-Titel Xpeng-Aktie: Tesla-Konkurrent und VW-Partner Xpeng strebt auf deutschen Markt

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com