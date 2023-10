BYD Aktie News: BYD am Freitagmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 29,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BYD-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr um 0,5 Prozent auf 29,48 EUR nach. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 29,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,56 EUR. Zuletzt wechselten 51.466 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 10,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.04.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,28 CNY je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent auf 120.173,61 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,23 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

