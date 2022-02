BYD Aktie News: BYD zeigt sich freundlich

Die BYD-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 25,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 26,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,30 EUR. Zuletzt wechselten 80.080 BYD-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.11.2021 bei 36,74 EUR. Am 11.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 CNY je BYD-Aktie belaufen.

BYD Company Limited wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Die Marke BYD Auto erreichte bereits im fünften Jahr in Folge eine Wachstumsrate von über 100 Prozent. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Konkurrent: Keine Automarke wächst schneller als BYD

Teslas Autopilot fällt hinter Konkurrenz zurück: Chinesische Studie untersucht Fahrassistenz-Systeme

BYD-Aktie: BYD und Tesla im Vergleich - Warum die Chinesen Boden gutmachen

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com