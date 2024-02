BYD Aktie News: BYD steigt am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 22,13 EUR zu.

Das Papier von BYD legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 22,13 EUR. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 22,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 105.884 Stück.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR. Mit einem Zuwachs von 47,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,26 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,66 CNY aus.

Am 31.10.2023 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,97 CNY je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 117.080,60 CNY eingefahren.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 26.03.2025.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,55 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

