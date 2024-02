BYD Aktie News: BYD gibt am Vormittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 23,50 USD.

Das Papier von BYD befand sich um 23:20 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 2,6 Prozent auf 23,50 USD ab. Bei 22,95 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 22,95 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 118.762 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 36,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 35,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2024 (21,80 USD). Mit einem Kursverlust von 7,23 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,26 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,66 CNY.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,58 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,97 CNY je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 162.150,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,55 CNY fest.

