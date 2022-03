BYD Aktie News: BYD mit Abschlägen

Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 3,9 Prozent auf 20,89 EUR. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,59 EUR nach. Bei 21,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 28.589 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.11.2021 erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2021 bei 14,12 EUR.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,15 CNY je Aktie.

BYD Company Limited wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Die Marke BYD Auto erreichte bereits im fünften Jahr in Folge eine Wachstumsrate von über 100 Prozent. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.

Tesla vs. BYD: Wer verkaufte in China 2021 mehr Autos?

Tesla-Aktie: EV-Verkäufe ziehen Studiendaten zufolge 2021 kräftig an - Tesla auf Platz eins weltweit

Daily Journal Annual Meeting: Berkshire-Vize Charlie Munger zu Daytrading, Bitcoin, China-Investments & Co.

