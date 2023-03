BYD Aktie News: BYD büßt am Nachmittag ein

Die BYD-Aktie notierte um 16:32 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 25,30 USD. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,00 USD aus. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,25 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 13.676 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.06.2022 bei 43,61 USD. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 41,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,84 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 31.10.2022 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,97 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,44 CNY je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 117.080,60 CNY umgesetzt, gegenüber 54.306,96 CNY im Vorjahreszeitraum.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 26.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,45 CNY je BYD-Aktie.

