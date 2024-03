BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Nachmittag fester

BYD im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 26,88 USD nach oben.

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,5 Prozent auf 26,88 USD. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 27,10 USD. Mit einem Wert von 26,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 35.186 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 36,27 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 34,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,80 USD. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,69 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,26 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,97 CNY je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 162.150,70 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 117.080,60 CNY umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 26.03.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BYD rechnen Experten am 26.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 10,49 CNY je Aktie aus.

