BYD Aktie News: BYD büßt am Vormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 26,50 USD.

Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 22:20 Uhr um 0,4 Prozent auf 26,50 USD ab. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 26,45 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,99 USD. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 242.969 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,27 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 26,95 Prozent niedriger. Bei 21,80 USD erreichte der Anteilsschein am 01.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 21,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,26 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,69 CNY.

BYD gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162.150,70 CNY – ein Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 117.080,60 CNY erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.03.2024 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 10,49 CNY in den Büchern stehen haben wird.

