BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Dienstagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,4 Prozent auf 28,50 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 28,50 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 28,33 USD. Bei 28,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.256 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 36,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Am 01.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BYD seine Aktionäre 2023 mit 3,05 CNY beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,95 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BYD am 29.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,58 CNY, nach 1,43 CNY im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 123,42 Mrd. CNY im Vergleich zu 118,32 Mrd. CNY im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BYD am 26.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2024 12,05 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Morgan Stanley-Analyst begrüßt Teslas Fortschritt in China

Nach Autopilot-Ankündigung für China: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht "Wendepunkt" für Tesla-Aktie

Geely-Tochter ZEEKR zieht in Teilen Chinas bereits an Tesla vorbei