BYD Aktie News: BYD am Nachmittag billiger

So entwickelt sich BYD

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 31,43 USD.

Um 15:50 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 31,43 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 31,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.886 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,40 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 21,29 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,26 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BYD gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120.173,61 CNY – ein Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 66.825,19 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,09 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

