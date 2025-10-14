DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.574 -0,5%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1603 +0,3%Öl61,93 -2,3%Gold4.134 +0,6%
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Abschlägen

14.10.25 16:08 Uhr
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 13,47 USD.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 13,47 USD. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 13,19 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,60 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.227 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 20,50 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 52,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 30.11.2024 auf bis zu 10,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 23,01 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 29.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 216,81 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 190,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

BYD wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,75 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

