Aktienkurs aktuell

BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag schwächer

14.11.25 16:08 Uhr
BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 12,89 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,7 Prozent auf 12,89 USD. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,75 USD nach. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 12,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.431 BYD-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 20,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,01 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,37 USD. Dieser Wert wurde am 30.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 24,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 CNY aus.

Am 31.10.2025 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 HKD gegenüber 1,45 HKD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,65 Prozent auf 213,05 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel hatte BYD 218,85 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.03.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,25 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

