BYD Aktie News: BYD am Nachmittag gefragt

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 26,62 USD.

Werte in diesem Artikel

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:49 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 26,62 USD. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 26,75 USD zu. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 26,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.875 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 36,27 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,25 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,91 USD am 29.12.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 30.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,58 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,97 CNY je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 162.150,70 CNY im Vergleich zu 117.080,60 CNY im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,68 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Das Wachstumsprofil von BYD wackelt: Experten bei Tesla-Konkurrent zunehmend skeptischer - BYD-Aktie unter Druck

NASDAQ-Titel Tesla fällt bei Verkaufszahlen in China zurück - Rivale BYD mit neuem Auslieferungsrekord

Charlie Munger und seine China-Wetten: So erfolgreich war Buffetts rechte Hand bei BYD, Alibaba & Co. wirklich