BYD Aktie News: BYD am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BYD. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 27,00 USD ab.

Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 23:20 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 27,00 USD. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,90 USD aus. Mit einem Wert von 27,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89.917 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 25,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2023 auf bis zu 24,52 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BYD ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,58 CNY, nach 1,97 CNY im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen. BYD dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2023 10,73 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

