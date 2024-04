BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Kursplus

Kurs der BYD

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 26,64 USD nach oben.

Das Papier von BYD legte um 15:51 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,7 Prozent auf 26,64 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 27,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 26,40 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 12.240 BYD-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 36,27 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.02.2024 bei 21,80 USD. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 22,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,10 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,70 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BYD am 31.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,97 CNY je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 162.150,70 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden waren, um 38,49 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 23.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 12,11 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

