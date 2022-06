BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

Das Papier von BYD befand sich um 15.06.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 5,7 Prozent auf 35,82 EUR ab. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,80 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 36,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 38.703 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,23 EUR erreichte der Titel am 10.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,29 Prozent. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 95,20 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BYD gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 66.825,19 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 40.991,87 CNY umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BYD am 31.08.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,19 CNY je BYD-Aktie.

Über 22.000 Fahrzeuge in sechs Stunden verkauft - BYD Seal riesiger Erfolg in China

Wichtiger Rohstoff für die Branche: Tesla-Konkurrent BYD sichert sich Lithium

Berkshire Hathaway-Chef Warren Buffett voll des Lobes für Elon Musk und Jeff Bezos

