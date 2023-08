BYD Aktie News: BYD am Dienstagmittag mit Verlusten

Kurs der BYD

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BYD. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 27,51 EUR ab.

Die BYD-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 1,2 Prozent auf 27,51 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die BYD-Aktie bis auf 27,41 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 81.608 Stück.

Bei einem Wert von 36,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,61 EUR. Dieser Wert wurde am 25.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,07 Prozent.

BYD veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,42 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,83 Prozent auf 120.173,61 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66.825,19 CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.08.2023 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 28.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 9,06 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie: BYD liefert in China auch im Juli mehr Autos aus als US-Rivale Tesla

BYD-Aktie: BYD kommt Tesla näher - Kann der E-Autobauer seinen US-Rivalen schon bald einholen?

BYDs neuer Verkaufshit? Der günstige BYD Seagull könnte das meistverkaufte Auto Chinas werden