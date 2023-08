BYD Aktie News: BYD am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 29,87 USD ab.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:51 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 29,87 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 29,47 USD. Mit einem Wert von 29,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.672 Stück gehandelt.

Am 18.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,50 USD. 25,54 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 21,29 USD fiel das Papier am 26.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 120.173,61 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY in den Büchern standen.

Die BYD-Bilanz für Q2 2023 wird am 28.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 28.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,06 CNY je BYD-Aktie belaufen.

