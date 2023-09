BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Vormittag auf rotes Terrain

BYD-Aktie, NIO-Aktie & Co.: Diese Faktoren könnten einen Siegeszug der chinesischen Elektroauto-Marken in Europa verhindern

BYD-Aktie im Plus: BYD schließt Milliardendeal mit Apple-Zulieferer Jabil Circuit ab - Gewinn fällt deutlich höher aus - Jabil Circuit-Aktie via NYSE deutlich höher

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Tesla Analyst's Tempered Q3 Expectations, Lucid CEO's Fat Paycheck, Nikola's Nagging Fire Incidents And More: Biggest EV Stories Of The Week

BT and Johnson Controls collaborate to help businesses reach Net Zero faster

Netflix, Faraday Future, Amazon, American Airlines, Tesla: Five Stocks Trending Among Investors Today

Heute im Fokus

Lufthansa Technik will Militärgeschäft stärken. T-Mobile US anscheinend in Gesprächen mit Tillman über US-Glasfasernetz. Gebremstes Umsatzwachstum bei H&M. Sandoz-Chef will Investoren mit Biosimilars überzeugen. Lenzing mit Gewinnwarnung für 2023. UBS-Chef Ermotti will bis mindestens Ende 2026 im Amt bleiben. Disney weist Bericht über ABC-Verkauf zurück - Keine Entscheidung. Adobe prognostiziert dank KI Quartalsgewinn über Erwartungen.