BYD-Aktie aktuell: BYD verlustreich

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 18,99 EUR. Die BYD-Aktie sank bis auf 18,91 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 19,06 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 5.695 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 24.11.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 23.03.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,02 EUR.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,42 CNY je BYD-Aktie belaufen.

BYD Company Limited wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Die Marke BYD Auto erreichte bereits im fünften Jahr in Folge eine Wachstumsrate von über 100 Prozent. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NIO, Xpeng, BYD & Co.: Diesen chinesischen E-Autobauer stuft eine JPMorgan-Analystin als Gewinner ein

Tesla bei E-Autos nach wie vor Nummer 1 - aber wie lange noch?

China will weg von Öl und Kohle: Diese Aktien empfehlen Citi-Analysten zu kaufen oder verkaufen

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com