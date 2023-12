BYD Aktie News: BYD am Freitagmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von BYD zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 24,59 EUR.

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 24,59 EUR zu. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,49 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 117.121 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,76 Prozent. Bei einem Wert von 22,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 7,83 Prozent sinken.

BYD ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,97 CNY je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117.080,60 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 10,68 CNY je Aktie aus.

