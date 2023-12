BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 26,65 USD ab.

Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 26,65 USD. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,65 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,80 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 127.479 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 36,27 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 36,10 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 23,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 11,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,58 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,97 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Am 26.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,68 CNY je BYD-Aktie.

