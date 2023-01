BYD Aktie News: BYD fällt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,2 Prozent auf 26,67 EUR ab. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 26,60 EUR ein. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 26,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.352 BYD-Aktien.

Bei 41,81 EUR markierte der Titel am 07.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 36,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2022 (18,35 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 45,31 Prozent sinken.

BYD gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,97 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 CNY erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 117.080,60 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 115,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 54.306,96 CNY eingefahren.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 26.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,12 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

