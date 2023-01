BYD Aktie News: BYD am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,8 Prozent auf 26,80 EUR. Die BYD-Aktie sank bis auf 26,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,67 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 9.443 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,81 EUR) erklomm das Papier am 07.07.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 35,90 Prozent niedriger. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,35 EUR ab. Abschläge von 46,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.10.2022 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,97 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117.080,60 CNY – ein Plus von 115,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 54.306,96 CNY erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.03.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 26.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,12 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com