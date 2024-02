BYD Aktie News: BYD am Freitagmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BYD zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,8 Prozent auf 22,62 EUR zu.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 22,62 EUR zu. Bei 22,84 EUR erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 22,55 EUR. Bisher wurden heute 151.979 BYD-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 44,35 Prozent zulegen. Bei 20,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,77 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,26 HKD aus.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,58 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 162.150,70 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden waren, um 38,49 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BYD am 27.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 26.03.2025 dürfte BYD die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,55 CNY fest.

