BYD Aktie News: BYD am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Das Papier von BYD konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 3,2 Prozent auf 24,30 USD.

Um 15:50 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 24,30 USD. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 24,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,02 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.953 BYD-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 36,27 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 33,00 Prozent niedriger. Am 01.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,26 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 31.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,97 CNY je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 162.150,70 CNY im Vergleich zu 117.080,60 CNY im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BYD am 27.03.2024 präsentieren. BYD dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,55 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

