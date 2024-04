BYD Aktie News: BYD gibt am Nachmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 25,77 USD.

Werte in diesem Artikel

Die BYD-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 25,77 USD abwärts. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,50 USD nach. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 25,50 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.908 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 36,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 28,94 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2024 auf bis zu 21,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 15,41 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 CNY, nach 3,10 HKD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 31.10.2023. Das EPS wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 117.080,60 CNY umsetzen können.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BYD wird am 30.04.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 23.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,12 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Erste Schätzungen: BYD zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fisker in der Krise: Sollten Anleger nun auch ihr Rivian-Investment überdenken?

Nicht nur von Tesla: BYD macht in China auch Nissan, VW & Co. Marktanteile streitig