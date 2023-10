BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BYD

Aktienentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 30,80 USD ab.

Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 30,80 USD ab. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 30,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 28.104 BYD-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,27 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Bei 21,29 USD fiel das Papier am 26.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,88 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BYD ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 120.173,61 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY in den Büchern standen.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,23 CNY je BYD-Aktie.

