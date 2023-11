BYD Aktie News: BYD am Donnerstagmittag verlustreich

MG, BYD, NIO & Co.: E-Autos aus China werden in Europa beliebter - Gute Qualität zu erschwinglichen Preisen

BYD Aktie News: BYD gewinnt am Mittag an Fahrt

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben

: Johnson Controls to delay earnings due to cyberattack

Why Lucid Group Stock Crushed the Market Today

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart

Freundlicher Handel: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag

Why Lucid Group, ChargePoint, and Blink Charging Surged Again Today

Heute im Fokus

Eli Lilly will Werk in Rheinland-Pfalz bauen. Burberry leidet unter Nachfrageflaute - Schwäche des Luxussektors. Zurich Insurance bestätigt Mittelfristziele. Lufthansa soll Ex-Airbus-Chef Enders als AR-Chef gewonnen haben. Airbnb & Co. müssen künftig transparenter agieren. Elon Musks SpaceX wagt am Freitag nächsten "Starship"-Test.