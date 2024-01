BYD Aktie News: BYD am Mittwochvormittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BYD befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,4 Prozent auf 23,00 EUR ab.

Die BYD-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 3,4 Prozent auf 23,00 EUR ab. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,54 EUR ab. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 22,72 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 313.207 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 41,97 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.01.2024 Kursverluste bis auf 22,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.10.2023 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 162.150,70 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.03.2025 dürfte BYD die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,72 CNY je BYD-Aktie.

