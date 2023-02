BYD Aktie News: BYD verliert am Freitagmittag

Das Papier von BYD befand sich um 12:21 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,1 Prozent auf 27,57 EUR ab. Bei 27,40 EUR markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,58 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 15.442 BYD-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2022 auf bis zu 41,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,06 Prozent hinzugewinnen. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Am 31.10.2022 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,97 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,44 CNY je Aktie eingefahren. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117.080,60 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 115,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden waren.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. BYD dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2024 präsentieren.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,41 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

