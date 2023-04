BYD Aktie News: BYD gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel BYD 26,77 EUR

Das Papier von BYD konnte um 12:01 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,9 Prozent auf 26,74 EUR. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 27,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,70 EUR. Bisher wurden heute 76.865 BYD-Aktien gehandelt.

Bei 41,75 EUR erreichte der Titel am 08.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 35,96 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.11.2022 Kursverluste bis auf 20,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 29,72 Prozent wieder erreichen.

Am 31.10.2022 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 115,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 117.080,60 CNY, während im Vorjahreszeitraum 54.306,96 CNY ausgewiesen worden waren.

Am 28.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 26.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,70 CNY je Aktie belaufen.

