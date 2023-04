BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel BYD 26,80 EUR

Die BYD-Aktie konnte um 15:50 Uhr im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 29,29 USD. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 29,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 10.237 Stück.

Am 29.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,61 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 32,85 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2022 (21,29 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BYD ließ sich am 31.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,97 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 CNY je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 117.080,60 CNY umgesetzt, gegenüber 54.306,96 CNY im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 28.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 26.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 8,70 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

