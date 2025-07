BYD Aktie News: BYD am Nachmittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,4 Prozent auf 15,82 USD zu.

Das Papier von BYD legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,4 Prozent auf 15,82 USD. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 15,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,90 USD. Zuletzt wechselten 18.518 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 20,50 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 22,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,52 USD. Mit einem Kursverlust von 46,12 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 26.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,57 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 178,65 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,60 Mrd. HKD in den Büchern standen.

BYD wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 27.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BYD rechnen Experten am 31.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,81 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

