BYD Aktie News: BYD tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 29,44 USD.

Das Papier von BYD legte um 15:50 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 2,4 Prozent auf 29,44 USD. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 30,00 USD. Bei 29,40 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 22.728 BYD-Aktien.

Am 18.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 26.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 21,29 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,68 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 28.04.2023. Das EPS belief sich auf 1,42 CNY gegenüber 0,28 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 120.173,61 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 28.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 28.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von BYD.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 9,06 CNY im Jahr 2023 aus.

