BYD Aktie News: BYD am Mittag in Rot

Die Aktie von BYD gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BYD befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 29,00 EUR ab.

Um 12:02 Uhr ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 29,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 28,86 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 22.352 BYD-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,61 EUR. Dieser Wert wurde am 25.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 40,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,58 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 162.150,70 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117.080,60 CNY umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BYD am 26.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 10,42 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

