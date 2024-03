BYD Aktie News: BYD macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 27,50 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 27,50 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 27,77 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.501 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 36,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 24,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,80 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 26,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 1,26 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,69 CNY aus.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 162.150,70 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden waren, um 38,49 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 26.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,49 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

