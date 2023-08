BYD Aktie News: BYD am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von BYD zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 29,40 USD.

Um 23:20 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,3 Prozent auf 29,40 USD. Bei 30,00 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 29,40 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 69.285 BYD-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,50 USD) erklomm das Papier am 18.08.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 27,55 Prozent wieder erreichen. Bei 21,29 USD erreichte der Anteilsschein am 26.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 38,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 120.173,61 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66.825,19 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.08.2023 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. BYD dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,06 CNY je BYD-Aktie.

