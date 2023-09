BYD Aktie News: BYD legt am Mittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BYD-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 29,54 EUR zu.

Das Papier von BYD konnte um 12:02 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 29,54 EUR. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 29,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 29,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.914 Stück gehandelt.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 10,53 Prozent Luft nach oben. Bei 20,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 43,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,42 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 CNY in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 120.173,61 CNY. Im Vorjahresviertel waren 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2023 9,09 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

