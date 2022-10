BYD Aktie News: BYD gewinnt am Mittag an Fahrt

Die BYD-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 26,74 EUR. Bei 26,79 EUR markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,51 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 22.256 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 07.07.2022 markierte das Papier bei 41,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 36,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.04.2022 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66.825,19 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40.991,87 CNY erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 27.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,54 CNY je BYD-Aktie.

