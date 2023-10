BYD Aktie News: BYD macht am Mittwochmittag Boden gut

Blick auf BYD-Kurs

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BYD-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 30,98 EUR zu.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,9 Prozent auf 30,98 EUR zu. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 31,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,91 EUR. Bisher wurden via Tradegate 206.932 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 32,65 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.11.2022 bei 20,61 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Am 28.04.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,42 CNY gegenüber 0,28 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 120.173,61 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 66.825,19 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BYD am 30.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,40 CNY je Aktie.

