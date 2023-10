BYD Aktie News: BYD gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

So entwickelt sich BYD

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt sprang die BYD-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 30,94 EUR zu.

Die BYD-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 30,94 EUR. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,00 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 30,91 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 126.734 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 25.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 50,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 120.173,61 CNY umgesetzt, gegenüber 66.825,19 CNY im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,29 CNY je BYD-Aktie belaufen.

