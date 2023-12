BYD Aktie News: BYD am Mittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 23,90 EUR abwärts.

Die BYD-Aktie musste um 12:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 23,90 EUR abwärts. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,61 EUR nach. Bei 23,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133.703 BYD-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,65 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. 36,62 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 22,67 EUR fiel das Papier am 27.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 5,15 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 30.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 1,97 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162.150,70 CNY – ein Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 117.080,60 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 10,68 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

