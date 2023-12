BYD Aktie News: BYD am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 26,15 USD abwärts.

Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 26,15 USD nach. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,60 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 26,00 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.281 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 36,27 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,91 USD fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 8,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BYD ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162.150,70 CNY – ein Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 117.080,60 CNY erwirtschaftet hatte.

BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,68 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Das Wachstumsprofil von BYD wackelt: Experten bei Tesla-Konkurrent zunehmend skeptischer - BYD-Aktie unter Druck

NASDAQ-Titel Tesla fällt bei Verkaufszahlen in China zurück - Rivale BYD mit neuem Auslieferungsrekord

Charlie Munger und seine China-Wetten: So erfolgreich war Buffetts rechte Hand bei BYD, Alibaba & Co. wirklich