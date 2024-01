BYD Aktie News: BYD am Freitagnachmittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 24,92 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 24,92 USD. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,92 USD nach. Bei 25,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 118.072 BYD-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 36,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 45,57 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,52 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 1,59 Prozent Luft nach unten.

Am 30.10.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. BYD dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2023 10,70 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Elektroautos: BYD und Tesla kämpfen in China um die Marktführerschaft - VW darf den Anschluss nicht verlieren

VW-Partner Xpeng sieht neuestes Elektrofahrzeug als "Game Changer" für die Branche

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie "maßlos überbewertet"? Darum erwartet Roth MKM-Analyst Craig Irwin einen Absturz der Tesla-Aktie