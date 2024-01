BYD Aktie News: BYD am Freitagvormittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BYD. Das Papier von BYD konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,7 Prozent auf 25,25 USD.

Das Papier von BYD konnte um 23:20 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,7 Prozent auf 25,25 USD. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 25,50 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 25,37 USD. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 223.583 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 36,27 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,64 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,52 USD am 16.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BYD ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,58 CNY, nach 1,97 CNY im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 117.080,60 CNY umsetzen können.

BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,70 CNY je Aktie.

