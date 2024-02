BYD Aktie News: BYD am Montagvormittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 24,36 USD zu.

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 24,36 USD. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,02 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 187.163 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 36,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,89 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2024 bei 21,80 USD. Mit einem Kursverlust von 10,51 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,26 HKD aus.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 10,55 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

